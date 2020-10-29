Телеканал «РТР-Планета» может прекратить работу в Литве

Вильнюс, 29 октября. Российский телеканал «РТР-Планета», который зарегистрирован в Швеции, может перестать функционировать на территории Литвы якобы из-за «нарушения» директивы ЕС.

Согласно полученным данным, литовская комиссия по радио и телевидению 28 октября начала процедуру приостановки трансляции телеканала. Инициатива обусловлена некими «нарушениями» директивы ЕС и законодательства Литвы об общественной информации.

Причиной приостановки работы телеканала в Литве стала программа, в ходе которой выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Комиссия заметила в ходе трансляции якобы «подстрекательства к войне», передает Sputnik Литва.