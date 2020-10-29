Вашингтон, 29 октября. Звезда Голливуда Брэд Питт разорвал отношения с замужней немецкой моделью Николь Потуральски.

Роман 56-летнего актера с 27-летней моделью активно обсуждали по всему миру. Девушка столкнулась с травлей со стороны фанатов известного артиста. Поклонники Питта убеждены, что девушка попыталась воспользоваться популярностью актера в своих интересах.

Источник издания Page Six заявил, что отношения Питта и Потуральски никогда не были серьезными. По его словам, пара рассталась «некоторое время» назад. Вероятно, подтолкнули знаменитостей к разрыву как ситуации в их семьях, так и расстояние — модель живет в Германии.

Папарацци, кроме того, удалось сделать несколько снимков Потуральски, которая в прошлые выходные посетила ресторан в Германии с мужем, ресторатором Роландом Мэри.

Примечательно, что Питт и Мэри знакомы с 2009 года. Именно бизнесмен представил голливудской звезде свою жену. Известно, что супруги воспитывают сына Эмиля и практикуют свободные отношения.