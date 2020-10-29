Ученые выявили вирусы и бактерии, провоцирующие развитие рака

Москва, 29 октября. Вирусы и бактерии, которые живут в теле каждого человека, могут спровоцировать 15-20% онкозаболеваний.

В первую очередь речь идет о вирусах папилломы и герпеса, а также о бактерии хеликобактер пилори, пишет РИА Новости. Ученые начали выдвигать гипотезы о том, что некоторые виды рака развиваются из-за наличия вирусов, еще в начале ХХ века. Американские биологи проводили эксперименты с участием кур, которых намеренно заражали саркомой.

После исключения бактериальных угроз исследователи решили, что рак спровоцировал неизвестный онкогенный вирус, который удалось идентифицировать лишь в 1940-х годах. В 1970-х годах немецкий исследователь Харальд цур Хаузен выяснил, что злокачественные опухоли у людей также зачастую связаны с инфекционными агентами. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) способен вызвать рак шейки матки. На данный момент есть эффективная вакцина от данного заболевания.

Недавно ученые установили взаимосвязь между вирусом герпеса и раком носоглотки, желудка и различными видами лимфомы. При этом онкология развивается не у всех, кто имеет его. Что касается бактерий, то некоторые из них тоже могут спровоцировать развитие онкологии. Например, хеликобактер пилори, которая живет в желудке, способна запустить онкологические процессы в данном органе. Ранее врач назвал продукты, которые повышают риск возникновения рака.