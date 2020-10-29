Лишенные заработка предприниматели Пензы высказались о закрытии центрального рынка

Пензенские предприниматели не знают, что делать после исчезновения открытого центрального рынка из-за строительства новой дороги. Об этом они рассказали в интервью корреспонденту ФАН.

Ранее глава администрации города Андрей Лузгин поделился информацией о начале разработки проекта соединения автомобильной дорогой двух участков улицы Бакунина, которая разделена открытым рынком с торговыми павильонами.

Как стало известно ФАН, владельцев павильонов о решении администрации не извещали, и никаких альтернативных вариантов размещения собственного бизнеса им предложено пока не было.

«Мы не знаем, где нам дальше торговать и как зарабатывать на жизнь. Я на этом рынке уже почти восемь лет работаю. Если тут сделают дорогу, то нас скорее всего отсюда выгонят, так как мы прямо посередине стоим. Я сама из новостей узнала о новой дороге. Была в шоке, честно сказать. Альтернатив у нас нет никаких. В крытый рынок всех нас не уместят, будем пробовать проситься хотя бы на «зеленый». Да, там проходимость меньше, но выбирать не приходится», — поделилась с корреспондентом предпринимательница.

По словам главы администрации города, на месте открытого центрального рынка планируется строительство полноценной четырехполосной дороги с пешеходным сообщением.

«Сам рынок крытый никаким образом не затрагивается, «зеленый» рынок тоже остается в стороне. Дорога будет проходить в створе Бакунинского моста, где она и существовала до 90-х годов», — уточнил глава администрации.

Также Лузгин сообщил, что над разработкой проектно-сметной документации, стоимость которой более пяти миллионов рублей, уже трудится воронежское ООО «Центр-Дорсервис». Проект новой дороги планируется закончить в декабре 2021 года, а уже в следующем году запланирована его реализация.