Жительница Ниццы погибла в результате нападения неизвестного с ножом

Ницца, 29 октября. Вооруженный ножом злоумышленник совершил нападение на прохожих. В результате погибла женщина.

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате нападения злоумышленника с ножом в Ницце. Согласно данным французских СМИ, преступника удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.

Мотивы преступника и его личность пока не разглашались. О состоянии потерпевших информации также не поступало. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценивает нападение на людей как теракт.