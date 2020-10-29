Крыму предложили европейский опыт кремации из-за нехватки мест на кладбищах

Население в мегаполисах неустанно растет. С проблемой перенаселения уже столкнулись многие развивающиеся города, в том числе и российские. У вопроса демографии и урбанизации есть обратная сторона медали — теперь у крупных городов не хватает мест для захоронений. В том, как обстоит ситуация с погребением в Крыму, хватает ли мест на городских кладбищах и нужен ли крымчанам колумбарий, разбирался корреспондент ФАН.

Территории для погребений не хватает

В начале месяца в Симферопольской городской администрации заявили, что свободных мест на самом большом кладбище крымской столицы почти не осталось.

«Кладбище «Абдал» практически исчерпало свои ресурсы. В администрации города Симферополя решается вопрос по подбору новой территории», — заявил заместитель главы администрации Симферополя Владимир Паринов.

Он пояснил, что из 18 официальных объектов похоронного назначения сейчас работают только три. Но площадь работающих кладбищ постоянно растет — погосты занимают 175 гектаров земли Симферополя. Так, в июне 2020 года под захоронения открыли новый сектор.

«Открыть сектор №130 на территории общественного кладбища «Абдал-1» <…> для размещения одиночных захоронений. Предполагаемый срок эксплуатации кладбища составляет около одного года», — было сказано в постановлении столичной администрации от 02.06.2020 года.

Варианты решения и европейский опыт

Уже через четыре-пять месяцев мест для захоронений не будет и на новом секторе, сообщили корреспонденту ФАН в администрации кладбища «Абдал». Площадей для новых могил осталось немного.

«Сейчас можно сделать подзахоронение к родственникам усопшего или выделяется участок в порядке очереди», — рассказали нам работники кладбища.

То, что места на «Абдале» скоро закончатся, стало понятно еще в 2017 году. Уже на тот момент на кладбище «Абдал-2» под захоронения оставалось только три гектара.

В 2018 году под Симферополем был построен первый в Крыму крематорий. Это дало временную отсрочку властям на корректировки в решении вопроса. По словам директора крымского крематория Михаила Ремеза, за два года люди стали чаще обращаться за услугами.

Учитывая нехватку земель для захоронений, кремация сегодня — это и социально-ответственный и экологичный выбор не только для крымчан, но и для жителей других городов.

«Если в 2018 году у нас было пять-шесть похорон в сутки, то сегодня мы обслуживаем 10-12 похорон за день. Также мы готовимся сейчас ввести ночную смену. 90% праха захоранивают в семейные могилы, но если человек при жизни завещал развеять прах над морем или горами — можно сделать и это», — рассказал Михаил Ремез.

Он подчеркнул, что ситуация с погребением должна решаться комплексно — только выделения новой земли недостаточно. Крыму необходимо перенимать опыт европейских стран: там уже давно существует опыт создания «семейных могил», где захоронены урны с прахом родственников многих поколений. Это позволяет существенно экономить городскую землю.

На полуострове до сих пор кремация считается «экстравагантным» способом захоронения, рассказал коренной крымчанин, проживающий сегодня в Москве, Иван Семенов.

«Моя бабушка умерла в начале лета, и единственная ее просьба заключалась в том, чтобы ее похоронили возле дедушки, но там у нас не хватало места. Наши родственники старались даже выкупить место на соседнем участке, но не получилось. Именно я предложил бабушку кремировать. В Москве это обычное дело, но в Симферополе пришлось долго убеждать. Последним моим аргументом для родных оказалось то, что церковь не против сожжения тел. Так у нас получилось выполнить последнюю волю бабушки», — поделился Иван Семенов.

Кстати, в условиях коронавируса скончавшихся с этим диагнозом сжигают в крематории в закрытых пакетах. Сами же сотрудники крематория работают в средствах защиты, а помещения оборудованы бактерицидными лампами.

Строительство колумбария

«В следующем году в столице Крыма планируют строительство колумбария для урн с прахом усопших. Над проектом еще продолжается работа. Ровно так же, как и формируется смета под его постройку», — сообщил директор симферопольского муниципального предприятия «Горритуал» Иван Вахрушев.

Он подчеркнул, что примером для строительства колумбария в Симферополе послужили такие же объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Так, например, в городе на Неве колумбарии работают на семи городских кладбищах.

«В настоящее время в Северной столице до 65% умерших хоронят урной с прахом. Колумбарий — это ниши для хранения урн с прахом. Впоследствии в такие ниши можно произвести подхоронение. Из ограничений: зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля, подхоронения урн с прахом не проводят, чтобы не повредить более ранние захоронения с урнами. Также в нише ограничено место, поэтому если родственники хотят произвести подхоронение, вместо урны нужно воспользоваться бархатным мешком для праха», — прокомментировали ФАН в городском ритуальном агентстве Санкт-Петербурга.

Позиция церкви

В православной церкви к кремации относятся как к вынужденной мере, ведь погребение усопшего в землю — ближе к библейской традиции.

«В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством, связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же с невозможностью по иным объективным причинам, церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о церковном отношении к кремации», — пояснили ФАН в Симферопольской и Крымской Епархии.

Ислам кремацию не признает

Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов указал, что для духовенства исключением для кремации могут стать только экстренные случаи.

«В исламе человек считается уважаемым, почитаемым творением Всевышнего как при жизни, так и после смерти. Поэтому к его телу, даже без души, предписано относиться со всем почтением и уважением. Сжигание считается проявлением неуважения. Именно поэтому акт кремации запрещен», — пояснил Айдер Исмаилов.

Исключения возможны, только если мусульманин болел опасной болезнью, которая и после его смерти может быть опасной для окружающих. Тогда акт кремации признается мерой спасения.

Власти держат руку на пульсе

Сегодня вопрос расширения территорий держат на пульсе и администрация Симферополя, и Государственный совет РК, и Совмин Крыма. Пока самый простой и оперативный путь решения «кладбищенского вопроса» — выделить под захоронения еще несколько гектар земли.

Предварительно новый погост будет расположен недалеко от существующего кладбища, немного выше в сторону Живописного. Сейчас проводится экспертиза предположительного участка, после этого в администрации примут окончательное решение.