Группа кораблей НАТО попала под наблюдение Черноморского флота России

Москва, 29 октября. Группа кораблей ВМС НАТО в Черном море находится под наблюдением Черноморского флота, сообщили в Минобороны РФ.

В состав группы входят минно-тральные суда различных государств Североатлантического альянса. Силы НАТО вошли в акваторию Черного моря 29 октября. В составе группировки замечены универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщики "Алгеро" ВМС Италии, французский "Орион", и "Дуэро" испанских ВМС.

"Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября", — сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне расчеты ракетных комплексов береговой обороны "Бал" и "Бастион" в ходе учений отразили атаку условного противника в акватории Черного моря. Согласно легенде, на колонну бронетехники был совершен налет вражеских диверсантов. Военнослужащие смогли отразить атаку, взять неприятеля в кольцо и уничтожить.