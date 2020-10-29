Первый канал подаст в суд на Садальского, Соседова и Сурайкина

Москва, 29 октября. Первый канал подаст в суд на Станислава Садальского, Сергея Соседова и Максима Сурайкина, которые выступили с ложными заявлениями в адрес проекта «Голос», проинформировали ФАН в пресс-службе телеканала.

Напомним, ранее на шоу «Голос» разгорелся громкий скандал, когда определенная часть зрителей посчитала, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра не заслуживает участия в данном проекте. Вышеупомянутые шоумен, музыкальный критик и политик подвергли остракизму популярную программу, где открывают новые певческие таланты.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, — говорится в сообщении. — Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ».

На «Первом» подчеркивают, что честность и равные возможности для всех — базовые принципы шоу «Голос». И это хорошо известно всем участникам, наставникам, ведущему, продюсерам и музыкантам — абсолютно всем, кто занят на данном проекте.

«Единственный в истории российского «Голоса» случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе, — напомнили в пресс-службе. — Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе, юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений».

Отмечается, что это — обязанность телеканала перед всей командой «Голоса», которая на протяжении уже девяти лет вкладывает в него все свои силы и душу, и, прежде всего, перед зрителями, ради которых все эти люди и работают.

«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, — говорится в сообщении. — Однако господами Садальским, Соседовым и Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала».

Все это дало повод телеканалу привлечь актера, журналиста и председателя партии «Коммунисты России» к гражданско-правовой ответственности, заключили в пресс-службе.

Ее выступление посчитали «купленным», а саму Будникову прозвали «второй дочерью Алсу», памятуя о предыдущем скандале вокруг Микеллы, дочери известной российской певицы, которая якобы незаслуженно победила в шестом сезоне шоу «Голос. Дети».

Ранее Сергей Соседов призвал закрыть «основной» «Голос», назвав его, в частности, «ярмаркой тщеславия».