Свыше тонны контрафактного алкоголя нашли на складе отеля в Турции

Сиде, 28 октября. Более тонны поддельного алкоголя обнаружено на складе отеля в провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

Источник издания заявил, что сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью получили наводку о контрафактном алкоголе на складе одного из отелей курорта Сиде. Спецгруппа прибыла на место и оцепила здание. В ходе обысков правоохранители обнаружили 1108 литров поддельного алкоголя.

Специалисты составили опись товара: 301 литр водки, 235 литров виски, 360 литров раки и 212 литров джина. Вся выпивка оказалась контрафактной и ее изъяли. Управляющего отелем вызвали в отдел полиции на допрос. После дачи показаний его отпустили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что поддельный алкоголь унес жизни двух местных жителей Измира. Число погибших от фальсификата в городе увеличилось до 32 человек.