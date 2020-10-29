Воздушная тревога объявлена в населенных пунктах на севере НКР

Степанакерт, 29 октября. Воздушная тревога объявлена в карабахских городах Аскеран, Мартуни и Степанакерт.

Власти республики сообщают, что под обстрелом также город на севере республики Мартакерт. Представители информационного центра при правительстве Армении передали, что ВВС Азербайджана нанесли по городу авиаудар. Информация о пострадавших при обстреле пока выясняется.

Напомним, что ранее Азербайджан и Армения пытались прийти к соглашению о прекращении огня, оба соглашения, от 10 и 18 октября, не принесли желаемого результата — боевые действия на линии карабахского фронта продолжаются, как и обстрелы мирных поселений, которые влекут за собой жертвы среди гражданских лиц.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта. В Баку ответили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.