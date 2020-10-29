В Крыму рассказали, как промышленность полуострова пострадала от COVID-19

Врио министра промышленной политики Республики Крым Александр Трянов рассказал, как на промышленной отрасли полуострова сказалась эпидемиологическая ситуация в стране. Также он сообщил, какие меры принимают местные предприятия для снижения риска остановки производства. Подробности в материале ФАН.

Александр Трянов в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил, что власти уже выделили крымским предприятиям порядка 200 млн рублей — это займы под минимальный процент, которые чаще всего были использованы для выдачи зарплаты работникам. Проблема в том, что оборот предприятий упал, поэтому им нужны сейчас дополнительные средства.

«Это не много (речь идет о поддержке предприятий. — Прим. ФАН), но [сделали] все, что смогли. Безусловно, эта ситуация оказала негативное влияние на промышленность, как и на другие сферы деятельности и отрасли экономики. Многие предприятия потратили дополнительные денежные средства для предотвращения, в том числе в будущем, каких-то эпидемиологических вспышек. Если мы говорим про какие-то крупные предприятия, то мы были на Крымском содовом заводе. Предприятие закупило себе систему, которая отслеживает температурный режим. Это не просто термометры и градусники, а целая система, которая выявляет потенциальных больных и изолирует их от остальных работников, чтобы не заразились другие. И это за собственные средства. Система им обошлась в 12 млн рублей», — сказал врио министра промышленной политики РК.

По его словам, другим предприятиям тоже приходится тратить свои средства, чтобы избежать вспышки заболевания на производстве, поскольку каждый понимает, что такая ситуация неприемлема.

«Если взять ту же самую химическую промышленность, то там производство идет непрерывно, поэтому нельзя, условно, выключить рубильник и переждать. Так, к сожалению, не получится. Всем отраслям промышленности досталось от пандемии. И до сих пор это существует, это не миф. Все соблюдают масочный режим, ведется профилактика, предприятия максимально пытаются огородить себя, чтобы не было никаких проблем. Тем более мы сейчас говорим о крупной промышленности, где большие коллективы. Тот же самый завод «Титан», где три тысячи сотрудников. Представляете, какая может быть цепная реакция в случае чего! Также у нас есть научная промышленность, где средний возраст научного сотрудника составляет 70 лет», — сообщил Александр Трянов.

Чиновник отметил, что сотрудники промышленной сферы не могут работать удаленно, потому что им нужно серьезное оборудование, которое есть только на предприятии. При этом врио министра промышленной политики заверил, что за здоровьем всех сотрудников предприятий следят и проводят профилактические меры, чтобы обезопасить людей и не допустить остановок на производстве.