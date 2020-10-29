Семья Эдварда Сноудена ждет пополнения

Москва, 29 октября. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден скоро станет отцом. Об этом в своем Instagram сообщила супруга бывшего спецагента Линдси Миллс.

На фотоснимке видно, что Сноуден поцеловал супругу в уже заметный от беременности живот.

«Коллаборация. Автопортрет. Создается долго. Наша лучшая коллаборация, скоро», — написала девушка.

Пользователи Сети радостно восприняли такую новость. Комментаторы поздравили семью Сноудена с пополнением и поинтересовались, планируют ли будущие родители растить ребенка на территории РФ.

«Сделано в России», — шутливо отметил подписчик.

Стоит отметить, что Эдвард Сноуден ранее обнародовал информацию о работе американских секретных служб, которые следили за многими мировыми политиками.