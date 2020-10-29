США перебросили стратегические бомбардировщики B-1B в Японию

Токио, 29 октября. Два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1B Lancer прибыли на авиабазу «Мисава», которая расположена на севере Японии.

По данным «Интерфакс», минувшим утром на японской авиабазе приземлились два бомбардировщика с бортовыми номерами 85-0077 и 85-0089.

При этом 28 октября на базу «Мисава» прибыл один бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Последний раз американские боевые самолеты совершали посадку на авиабазе «Мисава» в 2017 году. Стоит отметить, что данная база расположена в префектуре Аомори на японском острове Хонсю в 470 километрах от российских Курил.

Ранее стало известно, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США провели учения, в ходе которых сымитировали удары по военным объектам в Калининградской области, передает телеканал «360».