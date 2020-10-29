Названы три фактора, повышающие риск инсульта

Москва, 29 октября. Существуют три фактора, которые могут сильно повысить риск развития инсульта. Среди них — высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение.

Сюда же можно отнести наличие у человека лишнего веса и сахарного диабета. Об этом рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, профессор Андрей Чупин, передает РИА Новости.

«Если пациент имеет все эти факторы, то риск инсульта крайне высок», — отметил Чупин.

По его словам, до 50 лет инсульт чаще всего встречается у мужчин, а не у женщин. Это связано с тем, что среди представителей сильного пола больше курильщиков, чаще повышен уровень холестерина, а также отмечается неблагоприятный эмоциональный фон.

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тазартукова, в свою очередь, отметила, что от 10% до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет. Врач объяснила это увеличением за последние годы распространенности факторов риска среди молодых.

Определить инсульт можно с помощью теста: если угол рта с одной стороны «висит» при улыбке, человек не способен поднять и удерживать обе руки ил не может внятно сказать простую фразу.

По словам Чупина, для профилактики инсульта людям, входящим в группу риска, нужно обязательно сделать УЗИ сонных артерий. Если они сильно поражены, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом, который определит тактику лечения.