Стюардесса назвала главное условие успешного общения пассажиров с экипажем

Москва, 29 октября. Стюардесса рассказала, как пассажирам нужно вести себя при общении с бортпроводниками и назвала главное условие, которое сделает коммуникацию легкой и успешной.

По ее словам, в процессе взаимодействия с членами экипажа важно быть вежливыми и благодарными. Однако не стоит ждать ничего взамен. Бортпроводница заверила: повышения класса обслуживания или дополнительных льгот не будет.

«Вам необходимо быть искренними с бортпроводниками, потому что у них тяжелая работа — им приходится иметь дело со множеством капризных людей, — а не потому, что вы втайне надеетесь, что это что-то вам даст», — объяснила она.

Стюардесса также посоветовала обращаться к представительницам экипажа по имени и чаще говорить им «спасибо» за все, что они делают. Она добавила, что выразить благодарность будет уместно даже с помощью сладкого — можно взять с собой в полет упаковку шоколадного ассорти и отдать его бортпроводникам в процессе посадки.