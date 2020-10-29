Катерина Шпица восхитила подписчиков смелым образом в красном платье

Москва, 29 октября. Российская актриса Катерина Шпица порадовала фанатов новым снимком, показав себя в неожиданном образе роковой красотки.

На новом фото в Instagram знаменитость позирует в красном платье с открытой спиной. Можно заметить, что края ткани, из которой сшит наряд Шпицы, не обработаны. На снимке актриса смотрит прямо в объектив, закусив кусочек яркой ткани.

«Катя, прикуси язык!» — написала Шпица под фото.

Оказалось, что именно эту фразу артистка говорит себе каждый раз, когда сталкивается с безграмотностью блогеров, SMM-специалистов и маркетологов. Звезда призналась, что даже писала одному из брендов из-за ошибки на упаковке сметаны. Шпица добавила, что категорически не согласна с пренебрежительным отношением к родному языку.

Многие подписчики поддержали любимую актрису в борьбе за грамотность и поблагодарили ее за пост. Однако фанаты не смогли оставить без внимания и смелый образ артистки.

«Красавица и умница»; «Кать, фото — супер!»; «Lady in red!»; «В платье просто огонь»; «Катюша самая красивая!» — написали в комментариях.

Ранее Шпица опубликовала не менее эффектное фото в соцсети. На снимке она предстала перед фанатами в коротких кожаных шортах.