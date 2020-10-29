Власти Филадельфии ввели комендантский час из-за возобновления беспорядков

Филадельфия, 29 октября. Власти Филадельфии ввели комендантский час после возобновления провокаций и массовых беспорядков.

Жителям города запрещено покидать свои дома с 21:00 до 6:00 по местному времени, за исключением поездок на работу или в медицинское учреждение. Запрет не распространяется на представителей средств массовой информации.

Некоторое время назад протесты в Филадельфии штата Пенсильвания вспыхнули с новой силой. За неделю до президентских выборов в США возобновились погромы и беспорядки. Поводом для демонстраций стала очередная гибель афроамериканца от рук полиции.