Большинство жителей Москвы и Кубани останутся дома на Новый год

Москва, 29 октября. Большинство россиян проведут новогодние каникулы в регионах проживания.

Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова Роман Гареев. Он отметил, что граждане арендуют гостевые дома, апартаменты и таунхаусы.

«Жители Краснодарского края в основном останутся у себя в регионе. В Москве и Московской области Новый год проведет около 70% москвичей. Возможны короткие выезды в соседние регионы», — рассказал Гареев.

Количество людей, остающихся дома на Новый год, варьируется от 50% до 70% в зависимости от региона. Больше всего туристов наблюдается в Центральном федеральном округе.

Граждане, оставшиеся на новогодние каникулы дома, будут активно посещать общественные места, парки и катки, если позволит эпидемиологическая ситуация.

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