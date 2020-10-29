Пенсионерка погибла под грузовым поездом на станции Кирилловское

Выборг, 29 октября. Грузовой поезд насмерть сбил 71-летнюю женщину. Трагический инцидент произошел возле железнодорожной станции Кирилловское в Ленинградской области.

Правоохранительные органы расследуют гибель пенсионерки под колесами поезда в поселке Кирилловское, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, в среду, 28 октября, в 14:20 в транспортную полицию сообщили о происшествии в районе железнодорожной станции Кирилловское. Пожилая женщина решила перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист сигналил бабушке и начал экстренное торможение, но это не помогло — женщина умерла от серьезных травм. В настоящее время транспортная полиция выясняет обстоятельства происшествия.