Врач назвал три типа счастливчиков, которым не страшен коронавирус

Москва, 29 октября. Некоторым людям не стоит бояться коронавируса. О ком идет речь, рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

О том, что некоторые люди имеют толерантность к коронавирусу, первыми заговорили специалисты из США и Китая. Счастливчики могут не бояться инфекции даже в пожилом возрасте. Феноменом заинтересовались и российские специалисты. Михаил Каган назвал три возможных варианта развития событий.

Коронавирус не опасен для человека, если у него имеются генетические особенности рецептора, через который вирус попадает в организм, пишет "Комсомольская правда". Более того, известны случаи, когда у людей срабатывают элементы врожденного иммунитета.

Возможен и другой вариант развития событий. Это кросс-иммунитет, то есть внутренняя защита организма «потренировалась» на других инфекциях и стала устойчивой к нынешней. Ученые отмечают, что пациенты с коронавирусом часто страдают из-за дефицита витамина D, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Специалисты насчитали 80% таких инфицированных.