Военный эксперт объяснил «шок и истерику» в США из-за новой противоракеты РФ

Москва, 29 октября. Новейшая российская система противоракетной обороны обнуляет все разработки специалистов США в области ракетного вооружения. К такому выводу пришел известный российский военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя испытания комплекса А-235 «Нудоль», которые прошли в минувшую среду. В интервью информационному изданию Nation News он подробно рассказал о возможностях системы, а также объяснил, почему страны Запада впадут в истерику, когда Россия примет на вооружение эту противоракету.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты Минобороны России провели испытания новой системы противоракетной обороны. Тесты, которые проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, показали, что новая противоракета подтвердила свои характеристики и успешно поразила заданную условную цель.

Юрий Кнутов обратил внимание, что специалисты ВКС, вероятнее всего, испытали боевой комплекс А-235 «Нудоль», который станет достойной заменой для ракеты системы ПРО А-135 «Амур». Новейшая разработка российских инженеров призвана защищать Москву от ракетного удара противника.

По словам военного эксперта, противоракета обладает уникальными характеристиками — она способна уничтожать баллистические ракеты и боевые самолеты противника, летящие на большой скорости. Комплекс точно высчитывает траекторию полета цели и поражает ее на заданных высотах.

Кнутов уверен, что система А-235 «Нудоль» будет вызывать истерику у стран Запада и США из-за своей главной уникальной особенности. Комплекс обладает возможностью уничтожать военные спутники противника, находящиеся на околоземной орбите.

«Она может поражать как спутники, так и баллистические ракеты противника. Естественно, это вызывает шок и истерику на Западе, особенно у американцев», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, А-235 «Нудоль» позволит России эффективно противостоять военной стратегии США. Он напомнил, что Вашингтон недавно принял обновленную доктрину, согласно которой американские вооруженные силы планируют разместить оружейные комплексы в том числе и в космосе. Однако Москва уже сейчас обладает системами, которые способны эффективно уничтожать военные спутники, представляющие опасность для безопасности страны.

«Есть еще два комплекса — С-400 и С-300В4, которые работают по гиперзвуку, на подходе С-500. Эти новинки обнуляют те разработки, которые сейчас ведут американцы», — резюмировал Кнутов.

Румынский военный обозреватель, летчик Валентин Василеску ранее объяснил, зачем российские военно-транспортные самолеты прилетали в Армению на фоне эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что на борту транспортников могло находиться современное российское вооружение.