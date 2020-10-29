Японские аналитики оценили вероятность протестов в США после выборов

Токио, 29 октября. Сторонники демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа не готовы мирно принять новость о проигрыше их кандидата. Об этом пишет издание JB Press.

Согласно полученным в ходе опросов данным, 43% приверженцев политики Байдена не согласятся с победой его оппонента. Что касается сторонников Трампа, то 41% опрошенных не воспримет победу демократа.

Отмечается, что 22% респондентов готовы пойти на радикальные действия в случае победы Байдена. Еще 16% выйдут на улицы, если президентом станет Трамп. Некоторые из опрошенных граждан сообщили, что не станут ограничиваться мирными протестами и готовы прибегнуть к насилию.