Названа причина смены цвета Черного моря на красный у Новороссийска

Новороссийск, 29 октября. Вода Черного моря, омывающая бухту Новороссийска, изменила свой цвет на красный по естественным причинам, рассказал в Inastagram мэр города Игорь Дяченко.

Специалисты Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра изучили пробы воды. Выяснилось, что изменение цвета напрямую связано с большим количеством фрагментов красных водорослей в морских водах.

«Повода для тревоги нет. По информации экологов, в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и, соответственно, не представляют угрозы для здоровья людей и экологии», — рассказал Дяченко.

Подобные процессы происходят ежегодно, независимо от времени года, привел слова специалистов мэр Новороссийска. Сильным течением цветущие водоросли приносит к прибрежной полосе, из-за чего кажется, что море меняет свой цвет на красный.