Женевские переговоры глав МИД Армении и Азербайджана по Карабаху перенесены

Женева, 29 октября. Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве, запланированные на 29 октября, были перенесены на следующий день, передает РИА Новости.

Главы армянского и азербайджанского МИД Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов проведут встречу в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Встреча, которая должна была состояться в четверг, перенесена на пятницу", — передает агентство слова источника.

Темой для переговоров глав внешнеполитических ведомств двух государств станет ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ было направлено обращение в адрес Армении и Азербайджана с призывом принятия мер по соблюдению перемирия в регионе, соглашение о котором было подписано в Москве.