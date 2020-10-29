Роспотребнадзор объяснил, в каком возрасте дети хуже переносят коронавирус

Москва, 29 октября. Дети заражаются коронавирусной инфекцией реже, чем взрослые, и у них отмечаются особенности протекания заболевания, рассказали в Роспотребнадзоре.

Примерно половина случаев коронавируса у детей проходит в легкой форме, обратили внимание в ведомстве. Дети разного пола болеют с одинаковой частотой, заметили врачи. Тяжелая форма заболевания чаще всего фиксируется у детей до года, говорится в сообщении.

Всего 1,5 млн случаев COVID-19 выявили российские врачи с начала пандемии коронавируса. Всего 6–7% всех случаев заболевания приходится на детей. Следить за ситуацией с коронавирусом в РФ можно на сайте стопкоронавирус.рф.