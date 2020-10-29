Минск рассказал о провальных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС

Минск, 29 октября. Неудачной попыткой Литвы дискредитировать БелАЭС в глазах Европы является нота протеста, сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики РБ Ольга Козлович.

Вильнюс неоднократно предпринимал действия, направленные на то, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. Козлович отметила, что в ход идут разные инструменты давления — начиная с громких заявлений литовских чиновников об угрозе атомной станции для Европы, заканчивая призывами бойкотировать строительство на международной арене.

При этом, чиновники не приводят ни одного обоснованного аргумента, способного подтвердить небезопасность проекта, добавила пресс-секретарь. Звучащие от политиков голословные заявления пытаются сформировать негативное отношение к проекту БелАЭС, подытожила Козлович.