Новый светомузыкальный фонтан Пензы готовят к зимовке, ФАН публикует фото

В центре Пензы начались мероприятия по подготовке к зиме недавно построенного светомузыкального фонтана. Как стало известно ФАН, первый этап подготовки заключается в сооружении индивидуальной защиты вокруг форсунок фонтана.

Форсунки центральной чаши упаковываются по трехслойной технологии: сначала их плотно оборачивают промышленной пленкой, затем на них надевают прочный полиэтиленовый мешок, поверх которого вновь идет большой слой пленки и клейкой ленты.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» ищет подрядчика на выполнение работ по сооружению вокруг фонтана защитной конструкции из фанеры, которая необходима для оберегания достопримечательности от низких температур и осадков. Начальная цена контракта составляет 2,25 млн руб. Источником финансирования выступит бюджет города Пензы.

Новый светомузыкальный фонтан в центре Пензы был открыт в начале сентября 2020 года на День города. Он состоит из центральной чаши с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные. Общая длина комплекса составляет 53 метра, ширина — 13,4. Фонтан оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой, что в совокупности позволяют проводить зрелищные светомузыкальные шоу.