Москва, 29 октября. Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана готовят к отправке в РФ, считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале Александр Малькевич написал, что, судя по данным источника ТАСС, их могут освободить и передать Москве уже в ноябре. Шугалея и Суэйфана уже не содержат в ливийской тюрьме «Митига».

«Российских социологов в настоящий момент приводят в порядок после полутора лет истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками», — предположил глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию весной 2019 года для проведения социологических исследований. Они официально пересекли ливийскую границу и имели все необходимые документы. При этом Шугалей заранее отправил уведомление так называемому Правительству национального согласия (ПНС) о проведении научных работ на их территории. В мае прошлого года россиян похитили боевики ПНС и без предъявления обвинений поместили в частную тюрьму «Митига».

Недавно глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в беседе с ФАН прокомментировал информацию агентства Bloomberg о возможном освобождении социологов из плена. Согласно данным американского издания, россиян могут вернуть на родину в ближайшее время. Как отметил Малькевич, данная информация может быть правдивой, так как Bloomberg имеет связи с иностранными разведывательными службами.