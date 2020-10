Генетическая аномалия у людей стала причиной появления «сов»

Вашингтон, 29 октября. Поздний отход ко сну, из-за которого людей называют «совами», вызван генетической мутацией у человека, считают ученые из Калифорнийского университета.

Синдром задержки фазы сна представляет собой хроническое расстройство циркадного ритма. Человек способен уснуть после полуночи, а попытки изменить режим приводят к сонливости и недосыпу. Причиной этому стала генетическая аномалия, предполагают американские исследователи. Анализ показал наличие мутации в одном из белков, регулирующих циркадные ритмы, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты выяснили, что выработка гормонов у «сов» смещена наряду с изменением температуры тела. Принудительная смена режима сна может спровоцировать стресс. Такие изменения нанесут ущерб здоровью человека, рассказала фитнес-эксперт Ирина Пирогова в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня».