В Минобороны рассказали, зачем военным священникам повышать квалификацию

Первая группа военных священников в четверг, 29 октября, завершила обучение в новом Военном духовно-просветительском центре, расположенном на территории парка «Патриот» в едином архитектурном комплексе с Главным храмом ВС РФ и галереей-музеем «Дорога памяти», сообщает корреспондент ФАН.

Военное духовенство проходило подготовку по программе повышения квалификации помощников командиров по работе с верующими военнослужащими.

Для полноценного обучения представителей военного духовенства различных конфессий на территории парка «Патриот» создан уникальный учебный комплекс с компьютерной базой, библиотекой, учебными классами, условиями для питания и проживания. Кроме того, православные священники в свободное время принимают участие в богослужениях в Главном храме ВС РФ.

Программа обучения заняла два месяца — священники изучали этику, военную тактику, военную историю, оказание первой медицинской помощи, основы милосердия и другие дисциплины, тесно связанные с армейской жизнью.

Все слушатели курса приехали на территорию парка «Патриот» в командировку, так как в своей ежедневной работе они не только служат в храмах, но и состоят в штате воинских частей на должностях помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. Как ранее рассказывал в интервью ФАН замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, более 70% военнослужащих в отдельных частях — искренне верующие, причем большая часть — православные христиане. На втором месте — мусульмане, есть также буддисты, иудеи, католики.

Назначение на должности священнослужителей разных вероисповеданий в Минобороны происходит в зависимости от этнорелигиозных особенностей региона, где дислоцируется та или иная воинская часть, по согласованию с Главным военно-политическим управлением, объяснил ФАН начальник Военного духовно-просветительского центра Военного университета Минобороны РФ Виктор Кузнецов.

«В воинских частях Тувы, где преобладает буддизм, с военнослужащими работает лама, а на Северном Кавказе в воинских частях с подавляющим большинством мусульман — имам. В центре России, на севере страны, где преобладают военнослужащие православного вероисповедания, их окормляет православный священник, — пояснил собеседник агентства. — Все регулируется, и в Минобороны это отлаженный процесс. За счет этого наиболее целостно и эффективно обеспечивается равенство прав российских военнослужащих на удовлетворение их духовно-религиозных потребностей».

Виктор Кузнецов также рассказал, что в числе 19 выпускников первого курса Военного духовно-просветительского центра есть буддийский лама, а в следующих наборах будут имамы.

Домовые храмы, часовни и молельные комнаты есть во многих воинских частях и соединениях Армии России, и они весьма популярны, утверждают в Минобороны. Ранее в интервью ФАН выпускник курсов Святослав Будревич, настоятель смоленского храма блаженной Матроны Московской, рассказывал, что военные священники часто работают с военными как психологи.

По словам собеседника ФАН, в ряде случаев верующие военнослужащие обращаются к ним охотнее, чем к офицерскому составу, и чаще доверяют личные тайны. Как уточнил Кузнецов, священнослужителям не обязательно нужно сообщать командованию части о ставших им известных тяжелых ситуациях, при условии что они сами способны на них повлиять.

«Тайну православной исповеди никто не нарушает, лама тоже работает по своим канонам, — сказал Кузнецов. — Мы наоборот настраиваем их на то, что они сами будут работать и решать, какие меры принять, чтобы помочь человеку. У каждого своя совесть, и можно, не выдавая тайну исповеди, предотвратить какую-то трагедию».

Следующий курс в Военном духовно-просветительском центре, который структурно является подразделением одного из лучших военных вузов России — Военного университета — стартует 2 ноября, но из-за пандемии обучение переведут на дистанционный формат. В новом потоке пройдет повышение квалификации начальников групп психологической работы и заместителей командиров подразделений по военно-политической работе.