Съемки фильма о погибшем в Сирии летчике Пешкове начались в Крыму

Севастополь, 29 октября. Съемки военной драмы «Небо» о жизни и героической смерти в Сирии российского летчика Олега Пешкова начались в Крыму.

Режиссерское кресло занял Игорь Копылов. Главную роль в картине исполнит актер Игорь Петренко. Съемки пройдут не только в Крыму, но также в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Премьера запланирована на 2021 год. Фильм расскажет о жизни Героя России, который погиб в ноябре 2015 года во время спецоперации в Сирии. Самолет Пешкова Су-24, атаковавший позиции террористов, сбили на сирийско-турецкой границе.

Съемки фильма, посвященного не только Пешкову, но и всем российским офицерам, поддерживает Минобороны РФ. В кадре появится настоящая боевая авиация, передает «Вести-Севастополь».

Пешков имел квалификацию летчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полетов в Липецком авиацентре. Он сумел катапультироваться из сбитого самолета, погиб под обстрелом боевиков турецкой организации «Серые волки».