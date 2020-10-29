Эксперт рассказала, переживет ли экономика Германии новый карантин

Экономика еврозоны и Евросоюза в целом переживает из-за пандемии тяжелые времена, однако стимулирующий пакет сыграет положительную роль. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ограниченный карантин»

Со 2 ноября до конца месяца на территории Германии будет действовать «ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

«Нам нужно в ноябре, со 2 ноября, еще раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября», — заявила она.

Меркель уверена, что карантин необходим для того, чтобы «в декабре появилась возможность снова оживить социальную жизнь».

«Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко», — уточнила канцлер.

Падение цен на нефть

Как отметила Наталья Мильчакова, речь идет не о карантине как таковом, а о временном закрытии ряда отраслей бизнеса. Сегодня темпы распространения коронавируса не настолько стремительны, как весной этого года, да и здравоохранение в мире, а тем более в Европе, готово к борьбе с пандемией намного лучше, чем в начале года.

«Экономика еврозоны и Евросоюза в целом переживает из-за пандемии, разумеется, тяжелые времена, однако стимулирующий пакет для экономики и социальной сферы еврозоны в 750 млрд евро сыграет свою положительную роль. Так что в 2021 году Европейский центральный банк уже ждет компенсационного роста в 4-6% после обвала экономики в 2020 году», — отметила Мильчакова.

По словам эксперта, курс евро, который снижался по отношению к доллару с 21 октября, сегодня немного повышается, но это связано, скорее всего, с ожиданием решения ЕЦБ по процентной ставке, которое будет объявлено сегодня (вероятно, ставка сохранится на нулевом уровне, на котором держится уже несколько лет). Конечно, любое сокращение деловой активности в развитых странах G7 подразумевает снижение спроса на энергоресурсы, соответственно, цены на нефть падают, что негативно для России и других экспортеров нефти в Европу.

«Но поскольку на нефтяном рынке действует соглашение ОПЕК+, подразумевающее сокращение добычи нефти в беспрецедентных масштабах за всю историю ОПЕК и ОПЕК+, можно ожидать, что такого обвала нефтяного рынка, как в апреле, больше в этом году не произойдет. Считаю, цены на нефть сейчас переместятся в коридор 39-43 долларов за баррель. А курс евро к рублю пока падать не будет и останется в узком коридоре 90-91 рублей, так как отечественная валюта достаточно сильно зависима от нестабильных цен на нефть», — заключила Наталья Мильчакова.

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила свыше 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.