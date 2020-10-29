Депутат Рады рассказал о главном отличии Зеленского от предшественников

Киев, 29 октября. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев оценил работу президента страны Владимира Зеленского.

За год работы на посту главы государства украинскому лидеру не удалось сделать многое из задуманного, но есть и положительные результаты деятельности. По мнению парламентария, в заслуги Зеленскому можно записать то, что он не был замечен в коррупционных действиях.

«У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это – чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает «шкурняки» в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры», — заявил Гетманцев.

Он считает, что команда Зеленского планомерно работает над исправлением всей системы власти. Сопротивление оказалось сильнее, чем предполагалось, но депутат считает, что результат может принести только упорная работа.