Первый канал подтвердил нападение на своих сотрудников в Филадельфии

Москва, 29 октября. Представители Первого канала в беседе с ФАН подтвердили нападение на свою съемочную группу в Филадельфии.

В консульстве РФ ситуацию пока не комментируют. Как пояснили в дипмиссии, журналисты с ним не связывались. Все подробности уточняются.

По имеющимся данным, оператор съемочной группы получил сотрясение головного мозга. При нападении присутствовала полиция, но правоохранители бездействовали.

Сейчас Филадельфию охватили беспорядки. Причиной стала ликвидация полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса. Инцидент произошел 26 октября. Уже два дня в городе происходят стычки протестующих с правоохранителями. Задержаны около 170 человек. Десятки полицейских получили травмы. В городе 28 октября ввели комендантский час.