Житель Камчатки оштрафован за Гитлера и экстремизм

Петропавловск-Камчатский, 29 октября. Публикация Гитлера и призыв экстремистского характера закончились штрафом для жителя Петропавловска-Камчатского.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что сотрудник финансовой организации в апреле нынешнего года сделал публикацию в одном из мессенджеров. Виновник разместил портрет Адольфа Гитлера и призвал уничтожать представителей определенной национальности, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

За публичные призывы к экстремистской деятельности в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Подсудимый был оштрафован на 30 тысяч рублей. Суд и следствие учли, что фигурант до приговора перевел десять тысяч рублей на счет интерната для детей.