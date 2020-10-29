Облитый бензином в офисе «Яндекс.Такси» потребовал встречи с директором

Москва, 29 октября. Мужчина зашел в офис компании «Яндекс.Такси», облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором организации.

На место инцидента стянуты представители экстренных служб, сообщает Telegram-канал 112.

Гражданин угрожал совершить суицид в случае невыполнения его требования. Чуть позже мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предположительно, он прежде был сотрудником данной компании. На отчаянный шаг мужчина решился после того, как был отключен от системы, сообщает РЕН ТВ.