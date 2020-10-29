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Стал известен утвержденный состав комиссии по русскому языку

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Стал известен утвержденный состав комиссии по русскому языку

Москва, 29 октября. Кабмин окончательно утвердил состав комиссии по русскому языку, передает ФАН. Ее возглавит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В отличие от предыдущей комиссии, у которой был статус межведомственной, вновь созданная — выше уровнем. Она способна эффективнее внедрять важнейшие решения, связанные с сохранением русского языка, повышением грамотности и культуры речи.

Стал известен утвержденный состав комиссии по русскому языку

Правкомиссия будет разрабатывать единую государственную языковую политику, на основе которой в дальнейшем будет корректироваться и законодательство в этой сфере, в частности «Закон о государственном языке РФ» и «Закон о родных языках».

Как ранее рассказывал ФАН один из членов комиссии Константин Деревянко, правительственная комиссия станет исполнительным органом. Она будет оперативно координировать деятельность различных министерств, научных и общественных организаций, обеспечивать исполнение решений, принятых на уровне президентского совета. Она также будет разрабатывать нормативные документы, вести экспертизу проектов и максимально эффективно внедрять их в реальную жизнь.

Одна из первых задач правкомиссии, озвученная в поручениях президента: сформировать требования к словарям и отобрать современные словари, содержащие нормы русского литературного языка, провести экспертизу правил орфографии и пунктуации.

В комиссию из 43 человек вошли замминистра культуры Ольга Ярилова, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов и представители научного сообщества. В составе комиссии есть и журналисты: заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

Сообщается, что комиссия будет собираться не реже двух раз в год.

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