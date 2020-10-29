Россияне смогут увидеть «голубую Луну» только на Хэллоуин

Москва, 29 октября. Редкое явление, «голубую Луну», можно будет наблюдать в разных часовых поясах России 31 октября.

Как пишет издание «Примпогода», октябрь 2020 года завершится вторым полнолунием за месяц. Такое явление называют «голубой луной».

«Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах — луна взойдет над горизонтом в 0:49 по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября. В следующий раз двойное полнолуние в октябре состоится в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах», — передает издание.

Отмечается, что Луна будет голубой не в прямом смысле. Явление получило свое название от английской поговорки «Once in a Blue Moon» — «однажды при голубой луне», то есть очень редко или никогда. Подобное явление можно наблюдать раз в 2-3 года.

Ранее на Луне впервые обнаружили следы воды. Пока специалисты не располагают информацией, можно ли использовать обнаруженную жидкость как ресурс.