Военные НКР заявили об ударах со стороны ВС Азербайджана

Степанакерт, 29 октября. Города НКР подвергаются ракетному обстрелу с позиций азербайджанской армии, сообщили представители Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Сообщается о взрывах в городах Степанакерт, Мартакерт и Шуши. Для обстрелов используется тяжелая РСЗО «Смерч». Представители Минобороны НКР заявили, что обстрелы не прекращаются. Территория Степанакерта и Шуши находились под ударами с ночного времени, и не останавливались утром.

«В данный момент вражеские силы обстреливают из реактивных систем залпового огня «Смерч» Степанакерт, Шуши и Мартакерт», — сообщили в республике.

В заявлении указано, что эта ситуация является нарушением гуманитарного перемирия. После ракетных обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. В НКР полностью возложили ответственность за обострение ситуации на Азербайджан.