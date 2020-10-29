Журналист назвал Зеленского номинальным президентом

Киев, 29 октября. Жители Украины требуют от своего президента Владимира Зеленского каких-то действий, однако не понимают, как устроено государство изнутри.

Соответствующее заявление сделал журналист Вячеслав Чечило. По словам эксперта, Зеленский ничего не делает, поскольку ничем не управляет. Вся власть сосредоточена в руках финансово-промышленных групп или кланов, которые контролируют украинские ведомства и силовые структуры, включая СБУ.

Вячеслав Чечило напомнил, что бывший президент государства Петр Порошенко имел больше возможностей, однако также был во многом ограничен. Зеленский стал номинальным лидером страны, вокруг которого сосредоточились представители разных групп влияния.