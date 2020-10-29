В Севастополе ужесточили меры и ввели новые ограничения из-за коронавируса

Севастополь, 29 октября. Оперативный штаб Севастополя на очередном заседании принял ряд новых мер и ограничений для недопущения распространения коронавируса в городе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ФАН.

Как заявил губернатор Михаил Развожаев, школьные каникулы продлятся до 15 ноября (начнутся 31 октября). За это время медработники смогут обследовать всех учителей, воспитателей детских садов, проверить оснащенность школ и докупить рециркуляторы, провести необходимые меры дезинфекции.

Среди новых ограничений:

запрещается работа кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания с 22.00 до 7.00 часов. В это время работает доставка и обслуживание на вынос;

обслуживание с услугами общественного питания для корпоративов и мероприятий — не более 10 человек;

запрещено проводить развлекательные мероприятия в досуговых центрах.

Кроме того, продолжают действовать и ранее принятые меры:

запрещены все массовые мероприятия в помещениях. Исключение: спортивные мероприятия на свежем воздухе (не более 50 человек);

государственная регистрация брака в торжественной обстановке — не более 15 человек;

обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин;

обязательный масочный режим;

гражданам без масок юрлица должны отказывать в предоставлении услуг;

заселение в гостиницы возможно только при наличии результатов обследования на COVID-19, проведенного за пять дней до заселения.

запрещены экскурсии.

Театры, кинотеатры и другие зрительные площадки пока остаются закрытыми.

Губернатор поручил возобновить работу единого оперативного штаба и колл-центра по вопросам профилактики и лечения COVID-19. По единому номеру телефона (о нем сообщат в понедельник) можно будет получить всю необходимую информацию и получить помощь.