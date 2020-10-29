В России создали беспилотный комплекс для испытания вооружений

Москва, 29 октября. Российские специалисты завершили испытания беспилотного мишенного комплекса, который предназначен для тестирования новых образцов вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Технодинамика», передает ТАСС.

Государственные испытания комплекса осуществлялись на базе центра научно-технических услуг «Динамика». По итогам испытаний были подтверждены технические и эксплуатационные характеристики комплекса.

Мишенный комплекс способен имитировать беспилотники и вертолеты. Он предназначен для испытаний новых образцов вооружения. Комплекс запущен в серийное производство.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой ракеты для системы противоракетной обороны, которые проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает телеканал «360».