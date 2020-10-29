Российские моряки испытали новую противолодочную ракету в Баренцевом море

Москва, 28 октября. Экипаж российского фрегата «Адмирал Касатонов» испытал новую противолодочную ракету в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фрегат Северного флота выполнил стрельбу противолодочной ракетой. Тестовый пуск прошел в акватории Баренцева моря. Какая именно ракета была испытана, в пресс-службе не рассказали.

«Стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной», — говорится в релизе.

Отмечается, что за торпедой, отделившейся от ракеты, под водой наблюдала атомная подлодка. В военных мероприятиях также были задействованы противолодочный самолет Ил-38, вертолет Ка-27 и катер-торпедолов Кольской флотилии.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Минобороны опубликовало видео с испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны. Они проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.