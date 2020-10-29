Российские пенсионеры стали чаще жениться

Москва, 29 октября. Общие интересы и большой жизненный опыт побуждают российских пенсионеров к браку.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на психолога в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяну Садолину. Она отметила, что в таком возрасте сложно найти вторую половинку, но возможно.

«Даже в 40 уже не так легко. Наверное, и наш жизненный опыт тоже играет большую роль в этом смысле. Может быть, даже не всегда самую положительную», — добавила психолог.

Она рассказала, что люди в таком возрасте знакомятся по интересам. Или они могут быть давно знакомы, но когда-то жизнь их разлучила. Однако у них до сих пор остались общие темы для разговора и воспоминаний.

Психолог вспомнила о столичной социальной программе «Московское долголетие», в рамках которого пенсионеры не только знакомятся друг с другом, но и находят новые увлечения.

Ранее российские дети записали видеообращение к пенсионерам. В ролик они призвали соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавируса. Юные авторы обращения отметили, что пенсионеры покажут обществу хороший пример, если будут послушными и не станут без веской причины покидать квартиры.