Агент Курковой ответила на слухи о первенце актрисы от суррогатной матери

Москва, 29 октября. Агент и близкая подруга актрисы Равшаны Курковой Екатерина Комолова ответила на появившиеся в Сети слухи о первенце артистки, рожденном суррогатной матерью.

Telegram-канал «Антиглянец» сообщил со ссылкой на источник, что бойфренд актрисы, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян, подыскивает место для празднования рождения ребенка.

«Говорят, что это мальчик, рожденный <…> с помощью суррогатной мамы», — говорится в сообщении.

Комолова сначала отказалась комментировать появившуюся информацию, однако позже решительно опровергла слух.

40-летняя актриса дважды была замужем — за фотографом Семеном Курковым и актером Артемом Ткаченко. Беременность звезды в первом браке окончилась выкидышем.

В сентябре от суррогатной матери родился сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Знаменитость долго не могла забеременеть, не помогали даже процедуры ЭКО. Мальчика назвали Арсением. Пара воспитывает также сына Александра, которого зовет Гном Гномычем. Недавно мальчик публично устроил истерику и пожаловался на большую загруженность.