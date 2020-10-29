Токио передал посольству РФ права на захоронение Зорге

Токио, 29 декабря. Российское посольство в столице Японии стало обладателем прав на захоронение разведчика времен СССР Рихарда Зорге.

Это произошло после того, как скончались близкие гражданской супруги Зорге. Могила разведчика находится в Токио на кладбище Тама. О произошедшем рассказал военный атташе посольства РФ в Японии Сергей Шашков.

Шашков добавил, что японцы привели в исполнение смертный приговор в отношении Зорге. Это случилось в лагере Сугамо. Тогда советского разведчика похоронили в одной из братских могил. Спутница Зорге Ханако Исии в 1949 году получила право на эксгумацию и последующее перезахоронение гражданского супруга.

Исии скончалась в 2000 году. На протяжении полувека она поддерживала могилу Зорге в хорошем состоянии. До настоящего момента права на захоронение были у племянницы женщины, которая теперь покинула этот мир. Оставшиеся родственники провели переоформление прав на могилу Зорге, которые перешли российской дипломатической миссии.