Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь показала губы после откачки геля

Москва, 29 октября. Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, известная тягой к экспериментам со внешностью, неожиданно решила избавиться от увеличенных губ.

Звезда реалити-шоу пообщалась с подписчиками на своей странице в Instagram в разделе Stories. Поклонники уточнили у Пынзарь, почему она решила откачать гель из губ. Экс-участница «Дома-2» объяснила свой поступок перепадом настроения.

Фанаты попросили 34-летнюю Пынзарь показать, как выглядят ее губы после процедуры уменьшения. Пока результат откачки геля не очень заметен, поскольку звезде делали уколы, и у нее еще сохраняется отек. Однако через некоторое время губы Пынзарь все же должны прийти в естественное состояние.

Знаменитая блондинка призналась подписчикам, что не планирует отказываться от уколов красоты насовсем. Пынзарь не исключила, что в будущем может снова захотеть накачать губы.

Кстати, несколько лет назад звезда реалити-шоу пережила неудачную процедуру по увеличению губ. Пынзарь рассказывала, что у нее началась аллергия, поэтому она выглядела как девушка, которую покусали пчелы. Однако это не остановило блондинку, и она продолжила менять внешность. Например, она пережила операцию по увеличению груди.