Эрдоган обозначил «красную черту» для Турции в карабахском вопросе

Москва, 28 октября. Эрдоган в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обозначил «красную черту» для Анкары в карабахском вопросе.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел с турецким коллегой телефонные переговоры по поводу карабахского конфликта. Путин рассказал турецкой стороне о своем диалоге с властями Армении и Азербайджана, а также о принятых мерах урегулирования конфликта в регионе. О содержании беседы турецкий президент рассказал в ходе своего выступления перед членами правящей партии на заседании парламента.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», — отметил Эрдоган.

Напомним, что эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда армия Азербайджана развернула наступление по всей линии фронта и подвергла артобстрелу опорные пункты Армии обороны НКР и город Степанакерт. Омбудсмен республики сообщил о ранении и гибели десятков мирных граждан. В Баку заявили, что азербайджанские войска отвечают на военную агрессию Армении. Пока стороны перекладывали ответственность за эскалацию конфликта в регионе, ряд стран, включая Россию, выступили за мирное урегулирование конфликта и прекращение боев.

По инициативе Путина, 9 октября в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, благодаря чему 10 октября вступило в силу соглашение о введении в НКР режима прекращения огня, однако уже в первые сутки Ереван и Баку начали обвинять друг друга в нарушении условий перемирия. Еще одна попытка организовать перемирие, предпринятая 18 октября, тоже не увенчалась успехом.

На действия Турции в Нагорном Карабахе необходимо ответить, считает депутат Госдумы Александр Шерин. По его словам, если Россия не вмешается в конфликт, то Эрдоган будет уверен в силе и мощи Турции, передает телеканал «360».