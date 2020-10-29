Съемочную группу Первого канала избили в Филадельфии

Вашингтон, 29 октября. На съемочную группу российского Первого канала напали в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга.

Полиция при этом бездействовала.

Напомним, 26 октября в городе вспыхнули беспорядки после того, как правоохранители застрелили афроамериканца Уолтера Уоллеса. В течение двух дней во время стычек протестующих и стражей порядка были задержаны свыше 170 человек. 50 полицейских получили травмы. 28 октября в Филадельфии ввели комендантский час, запретив жителям покидать дома с 21:00 до 06:00.

В июле журналисты Первого канала пострадали от действий полиции при беспорядках в американском городе Портленд. Причем все это произошло, несмотря на то, что у членов съемочной группы были бейджи с надпись «Пресса».