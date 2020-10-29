Заразившуюся коронавирусом Собчак осудили за несоблюдение карантина

Москва, 29 октября. Интернет-пользователи обрушились с критикой на Ксению Собчак, заболевшую новым типом коронавируса, за несоблюдение карантина.

Еще в середине октября стали появляться сообщения, что у Ксении Анатольевны коронавирус. Недавно журналистка в эфире программы «Док-ток», ведущей которой является, заявила, что она заболела коронавирусом, но уже идет на поправку.

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии», — сказала Собчак.

В Сети были в бешенстве: долго отрицавшая у себя коронавирус Собчак на самом деле уже болела и разносила инфекцию среди своих коллег и знакомых. Знаменитость, в частности, посетила в концертном зале «Барвиха Luxury Village» премьеру спектакля «Бесы», который поставил ее муж, режиссер Константин Богомолов. Мероприятие прошло 20 октября, и Собчак все же общалась с коллегами и ставила их здоровье под угрозу.

Откровения Собчак в эфире Первого канала спровоцировали в Сети возмущение.

«Получается, что она публично дала ложную информацию об отсутствии вируса, а сама с ним по мероприятиям ходила, где могла заразить других людей?»; «С подтвержденным диагнозом ходила на спектакль мужа. Ну и сволочь»; «Если я не ошибаюсь, у нас за это уголовная ответственность предусмотрена? Простым людям сроки дают»; «Им с мужем что — закон не писан?» — осудили 38-летнюю Собчак пользователи.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что коронавирусом переболел ее сын Платон. Но ребенка болезнь настигла раньше нее — в конце лета.